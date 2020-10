Accueil du site > Annonces > Voitures Hippomobiles > VOITURE HIPPOMOBILE

Vends voiture hippomobile bois verni et métal vert bouteille

Vends voiture hippomobile bois verni et métal vert bouteille





6 places plus 2 places groom et siège de meneur





4 roues bandage, arrière 100 et avant 80 , voie 140 , 4 freins disques, plus frein de parking manivelle, brancard et timon et attaches rapide,

portillon arrière et marches rétractables, 2 placards sous banquettes et niche sous sièges avant, 2 tapis de sol, 2 lanternes

très peu servie et en ville, très bien entretenue toujours à l‘abri avec bâche,

plus un harnais ZILCO pour comtoise.





possibilité de livraison dans rayon de 100 kms ( Calvados )





Prix demandé 1800 euros

Tél : 06 75 60 73 68