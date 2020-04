Une enquête pour l’étude de l’impact économique du Covid-19 dans la filière équine

Accueil du site > Actu. > Une enquête pour l’étude de l’impact économique du Covid-19 (...)

Comme beaucoup d’autres, la filière équine va subir de lourdes conséquences économiques suite à la pandémie de Covid-19. Mandaté par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la gouvernance « Filière Cheval » a élaboré un questionnaire, avec l’appui technique de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), pour mesurer l’impact économique de cette crise sanitaire.

Mesurer l’impact économique du Covid-19



La"Filière Cheval", composée des sociétés-mères France Galop, La SECF (LeTrot), la FFE, la SHF et la SFET*, a été mandatée par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour élaborer un questionnaire, avec l’appui technique de l’IFCE.

Ce questionnaire vise à collecter et analyser les données relatives à l’impact économique de l’épidémie de Covid-19 sur les différentes structures équestreséquines. Le résultat de cette enquête permettra d’étayer les positions et les chiffres qui ont été transmis cette semaine au Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. La participation d’un maximum de personnes permettra d’évaluer de la plus fine desmanières la situation exacte dans laquelle se trouve la filière.

Tous les acteurs professionnels de la filière équine sont donc fortement invités à remplir le questionnaire en ligne. Le questionnaire est à remplir avant le 10 avril 2020.

L’appui technique de l’IFCE

L’IFCE coordonne en partenariat étroit avec la filière cheval, à la demande duMinistère de l’agriculture et de l’alimentation, l’analyse de l’impact économique de l’épidémie actuelle.

Cette étude comprend deux axes :

- Analyse des pertes immédiates des acteurs de la filière par une enquête exhaustive via les structures nationales sectorielles, auprès des acteurs chezqui un manque à gagner par rapport aux résultats économiques de la mêmepériode en 2019 est observé. Cette enquête sera consolidée par l’OESC (observatoire économique et social du cheval, de l’IFCE).

- Au-delà des pertes directes de revenu, il est indispensable d’analyser les effets sur la filière de la production à l’utilisation. Combien aura-t-onde juments saillies en moins, quelles seront les évolutions des modes de consommation sur le PMU, l’équitation, l’utilisation des chevaux de travail, en sortie de confinement ?

Cette analyse des indicateurs nécessitera des échanges entre les différents acteurs pour analyser les impacts directs et induits. Elle nécessitera également une expertise de la part du comité de filière de l’IFCE sur les acteurs associés (soins aux équidés, matériel, prestataires...).

Objectif : un rendu clair et efficace

Le travail rendu se fera à partir des stratégies de sortie de crise proposées par les membres de la filière cheval.

D’autre part, la filière sollicite une aide d’urgence en réponse immédiate à ses particularités : l’outil de production ne peut être maintenu fonctionnel qu’avec un coût d’entretien des chevaux incompressible.

L’ensemble des membres du comité filière sera associé selon leur domaine de représentation, à l’envoi des questionnaires ainsi qu’à l’analyse des résultats. L’objectif est de répondre collectivement à la commande, de façon structurée et efficace.

*Société d’encouragement du cheval français, Fédération française d’équitation, Société hippique française, Société française des équidés de travail.