Traditionnel défilé du Salon du Cheval de Paris

Dimanche 20 novembre 2016, 150 chevaux et attelages fouleront les pavés de la capitale, à l’occasion du défilé traditionnel en avant-première du Salon du Cheval de Paris. Au départ du club de l’Etrier, dans le Bois de Boulogne, le cortège traversera la ville lumière par ses plus belles avenues, défilant devant ses monuments emblématiques.

Co-organisé avec le Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France (CREIF), ce défilé dans Paris est l’occasion de mettre à l’honneur les différentes disciplines équestres et races de chevaux. Ainsi, 150 chevaux et attelages parcourront une boucle de près de 20 km dans les rues parisiennes.



A travers les rues de la capitale, les curieux pourront admirer le cortège devant les plus beaux monuments tels que l’Opéra Garnier, le Louvre, la Tour Eiffel, le Trocadéro et la Gare Saint Lazare ou encore sur le Champs de Mars, l’Avenue des Ternes et le Quai Branly. Un parcours emblématique qui s’effectuera dans une ambiance festive, à une semaine de l’ouverture du Salon du Cheval de Paris 2016.

Alors que le défilé fête sa vingtième édition, le salon célèbre, lui, ses 45 ans d’existence. Une longévité sans faille pour un des rendez-vous annuels mythiques du monde équestre qui ouvrira ses portes le samedi 26 novembre 2016 au Parc des Expositions de Paris Nord-Villepinte. D’ici là, le rendez-vous est donné le 20 novembre à partir de 10 h dans les rues de la capitale.