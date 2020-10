SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2021 UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES !

Accueil du site > Actu. > SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2021 UNE ANNÉE PAS (...)

Reporté !

Face aux conséquences de la pandémie de COVID19 impliquant restrictions, obligations et contraintes pour la tenue d’événements et de salons, le CENECA a accepté la proposition de COMEXPOSIUM de reporter le Salon International de l’Agriculture initialement prévu du 27 février au 7 mars 2021 sur l’édition 2022. Jean-Luc Poulain, Président du CENECA précise « Nous en sommes tristes mais la réalité de la pandémie fait que chacun doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des exposants, des institutionnels, des équipes et des visiteurs bien-sûr. Nous ne pouvons prendre le risque d’un événement annulé par les autorités publiques avec les conséquences que cela entraînerait pour chacun. Nous avons trop le souci des uns et des autres pour tenter une aventure événementielle qui ne conduirait qu’à des désillusions ». L’équipe d’organisation travaille à construire un ou des temps forts qui, sans remplacer le Salon, permettront au secteur agricole de s’exprimer et d’être entendu. « La fin du mois de février est depuis plus de 50 ans le moment en France, pendant lequel l’agriculture est mise en lumière. Nous ne pourrons malheureusement tenir le rendez-vous dans sa forme habituelle en 2021, mais nous ferons tout pour que ce secteur si nécessaire à notre quotidien, trouve des moyens d’expression à la hauteur » indique Valérie Le Roy, directrice du Salon. Concernant le Concours Général Agricole, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le CENECA, copropriétaires de ce concours ont décidé le maintien des concours des produits et des vins dans des conditions qui seront précisées prochainement. Les concours animaux sont quant à eux reportés en 2022. Reste à expertiser la faisabilité des concours jeunes et pratiques agro-écologiques. Le Salon International de l’Agriculture est un moment important pour la vie agricole de notre pays mais aussi des rencontres inédites et essentielles pour l’ensemble des acteurs, c’est pourquoi nous avons à cœur de le faire vivre différemment durant cette période particulière !