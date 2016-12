Accueil du site > Actu. > Printemps de l’Attelages Uzès 2017

Du 4 mars au 12 mars 2017 aura lieu la quatrième édition du Printemps de l’Attelage organisée par la Société Hippique d’Uzès (SHU) au Haras national d’Uzès. Une semaine avec de l’attelage du jeune cheval, du cheval utilitaire, des épreuves de formation, du travail à pied, une journée handi-attelage, des compétitions d’attelage nationales et, pour finir en beauté, l’épreuve de marathon dont le spectacle vous coupera le souffle !

La société Hippique d’Uzès, en partenariat avec l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation, le Conseil Régional d’Équitation du Languedoc Roussillon, avec l’aide de Cheval Patrimoine Sud, de l’Association Régionale d’Attelage en Languedoc-Roussillon (ARALR) et de l’association des ânes de Provence, organise le Printemps de attelage 2017, qui aura lieu du 4 mars au 12 mars 2017, avec le soutien de la Ville d’Uzès, de la Communauté de Commune d’Uzès, du Département du Gard, de la Région Languedoc Roussillon ainsi que les partenaires privés.





Un premier week-end end dédié aux activités de loisirs en attelage, mais aussi au cheval utilitaire

Le printemps de l’Attelage 2017, commence par des activités de loisirs en attelage, chapeauté par l’Association des Ânes de Provence, la Société Française des Équidés de Travail (SFET) et Cheval Patrimoine Sud, mais aussi des épreuves avec de jeunes meneurs et de jeunes chevaux.

Un colloque sur le Cheval Utilitaire, que l’ifce organise en partenariat avec l’ARALR, aura en point d’orgue un concours de labour samedi 4 mars ainsi qu’un concours de décavillonnage.





Une semaine de concours axée sur l’entraînement et la pédagogie

Une journée ’’handi-attelage’’ est organisé le mardi, avec la pratique des longues rênes, une découverte sur un parcours d’attelage et une promenade dans le haras.

Le mardi et le mercredi, aura lieu la nouvelle discipline créée par la Fédération Équestre Française (FFE) : le « travail à pied ». Le « travail à pieds » est une vraie discipline transversale, commune à l’ensemble des disciplines équestres !

Le lundi et le jeudi, en parallèle de la pédagogie, aura lieu un concours amateur 2 et préparatoire Club Élite, avec deux épreuves : dressage et maniabilité combinée.





Un deuxième week-end consacré au sport de haut niveau en attelage

Le vendredi a lieu une épreuve de dressage réservée aux meneurs nationaux de haut niveau.

Vendredi soir, l’on pourra assister à une compétition ludique de longues rênes avec une chorégraphie à l’ancienne et un parcours à l’américaine, le tout dans un esprit artistique puisque musique et costumes agrémenteront le tout. Ce concours est ouvert par équipe de quatre, pour débutants de 7 à 77 ans.

Le samedi, des épreuves de dressage et maniabilité, un parcours a effectuer entre des cônes numérotés.

Dimanche matin, l’épreuve la plus spectaculaire à ne pas rater est le marathon.

Les amateurs régionaux et chevaux de traits ont également leurs groupes d’épreuves durant ces deux jours.

Tout au long du Printemps de l’attelage, toutes les compétitions sont qualificatives pour les championnats de France.

Lieu : Evènement accueilli au Haras d’Uzès-mas des tailles

30700 Uzès

Entrée et parking gratuits - restauration sur place.

Renseignement 04 66 22 99 99