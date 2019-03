Accueil du site > Actu. > Pétition pour sauver les voitures des Haras nationaux

Les médias de l’attelage s’unissent pour lancer une pétition nationale pour la sauvegarde du patrimoine mobilier des ex Haras Nationaux : voitures hippomobiles et harnais.

Parfois stockées dans des conditions qui ne les garantissent pas de dégradations diverses, certaines voitures nécessitent des réparations urgentes.

Cette pétition a pour premier but de sensibiliser les Ministères de l’Agriculture et de la Culture, afin qu’un moratoire à la déconstruction et aux conditions de relégation soit mis en place.

Voir la pétition