Les inscriptions à l’Equirando 2017 sont ouvertes !

Inscriptions à l’Equirando 2017

A l’occasion du point presse Equirando 2017 au Salon Équita’Lyon, Bernard Pavie, Président du CNTE et Bernard Bout, Président du Comité d’Organisation 2017, ont présenté en exclusivité le programme de l’édition 2017.





Pour Bernard Pavie, « cette 51ème édition de l’Equirando va surprendre. La FFE-CNTE et l’équipe dynamique emmenée par Bernard Bout et Patrice Guillermin ont décidé d’innover tout en conservant l’ADN de l’événement. Nous sommes à un tournant de l’histoire de l’Equirando où les nouvelles technologies rendent plus accessibles la randonnée. L’objectif est de s’ouvrir au plus grand nombre et de faire de ce rendez-vous incontournable, une grande fête où chacun trouve sa place. ».

Campagne de communication décalée, cartes interactives et programme adapté à tous les publics, tout est mis en place pour renforcer l’attractivité de l’Equirando. Parmi les nouveautés, une offre spéciale dédiée aux clubs propose des parcours clés en main et un accueil personnalisé.

« Il n’est pas toujours simple de mettre en œuvre un projet de club autour de l’Equirando lorsque l’on n’est pas un établissement dédié au Tourisme équestre. Parallèlement, de très nombreux cavaliers de club rêvent de profiter de l’été pour randonner. Nous avons donc construit cette offre pour faciliter la vie des clubs et leur permettre de répondre à cette demande croissante. Les Equirandins pourront même obtenir leur Brevet Randonneur de Bronze. » explique Bernard Bout.

En diversifiant les publics, le plus grand rassemblement européen de Tourisme équestre ambitionne de réunir plus de 1 000 chevaux à Bourg-en-Bresse (01) du 21 au 23 juillet 2017.

Carole Danglard de l’école d’équitation de Peillonnex et Présidente du CDTE Haute-Savoie est la première à s’être inscrite en ligne en direct du stand Equirando. Elle pense venir avec deux groupes : « nous sommes vraiment contents de participer à l’événement. L’offre pour les clubs est top ! Ça nous facilite la tâche et ça ne peut que nous donner envie de participer puisque c’est clé en main. Nous allons saisir cette opportunité pour proposer à nos cavaliers qui ne pratiquent pas encore la randonnée un projet qui allie la nature et la fête ».

A propos de l’Equirando

L’Equirando est une manifestation du Comité National de Tourisme équestre et de la Fédération Française d’Équitation, elle se renouvelle tous les deux ans en un lieu différent. Cette marche d’approche est faite sans esprit de compétition, dans le plus grand respect du cheval, du monde rural et de l’environnement. Cela permet, à chaque étape, de nouer des liens exceptionnels avec la tradition orale des régions traversées.