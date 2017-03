Accueil du site > Actu. > Le débourrage : c’est aussi à l’attelage !

Etape tout autant délicate que fondatrice dans la vie d’un cheval ou d’un poney, le débourrage doit être effectué avec maîtrise et sécurité tant à la selle qu’à l’attelage. Doté d’une expertise dans ce domaine, l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) Grand Est propose cette prestation à tout propriétaire désirant atteler son cheval, que ce soit pour le loisir, la compétition ou même l’utilisation en milieu agricole.

Confié en pension complète au Haras national de Rosières aux Saline, chevaux et poneys suivent un programme de travailétabli sur quatre semaines. Durant cette période, l’élève travaillera successivement à la longe et aux longues rênes, puis amené à la traction à l’aide de charges progressives avant sa mise en placeà la voiture. S’en suivra la travail attelé proprement dit, simple ou en paire selon la demande du propriétaire et l’évolution du chevalou du poney.

En fin de prestation, le propriétaire est invité sur le site pour constater les acquis et pour recueillir les commentaires et avis de l’instructeur et envisager avec lui, le cas échéant la suite à donner à cette prestation de débourrage. Pourront ainsi lui être proposé un accompagnement régulier à distance, une prolongation de la période de travail avec spécialisation ou encore une formation de meneur à l’attelage avec son propre cheval.

Pour tout renseignement sour le programme de débourrage, contactez Pierre Fontaine au 06.11.65.29.49 ou pierre.fontaine ifce.fr