Pour célébrer et encourager la pratique de l’attelage, le Comité National de Tourisme Équestre (CNTE) et la Fédération française d’équitation (FFE) organisent chaque année la Journée Nationale de l’Attelage de Loisir. La prochaine édition se tiendra le dimanche 16 avril 2017. Les écoles d’attelage Haras nationaux (Institut français du cheval et de l’équitation) participent à l’événement en proposant à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de découvrir gratuitement l’activité.

La journée nationale de l’attelage de loisir : découvrir et pratiquer avec les écoles d’attelage Haras nationaux

L’occasion de découvrir une activité originale et 100 % nature

L’attelage de loisir offre un moyen unique de se fondre dans la nature et de découvrir des espaces naturels des sites historiques sans bruit de moteur, au rythme du pas ou du trot du cheval. Pour découvrir l’activité dans les meilleurs conditions, les huit écoles d’attelage Haras nationaux (Institut français du cheval et de l’équitation) mettent à disposition du public des chevaux éduqués, du matériel de qualité et des professionnels diplômés et expérimentés. Ces séances de découverte sont ouvertes à tous que l’on soit seul, à plusieurs et sans conditions de niveau.

L’attelage, un savoir-faire ancien des Haras nationaux valorisé par l’institut français du cheval et de l’équitation (Ifce)

La pratique de l’attelage et l’art de mener sont des traditions dans les Haras nationaux. Elle répondait historiquement aux besoins internes des Haras en servant à la sélection et à l’exercice des nombreux étalons destinés à tirer les voitures à cheval, alors uniques moyens de transport terrestre. Aujourd’hui, l’Institut français du cheval et de l’équitation, dépositaire du savoir faire et du patrimoine des Haras nationaux, transmet ces savoir-faire au bénéfice d’un public, amateur ou futur professionnel, qui souhaite découvrir et apprendre cette discipline. Elle s’exerce avec des chevaux de trait et de sang, des poneys et des ânes. Son utilisation se tourne vers le travail, le loisir et la compétition.

Les écoles d’attelages des Haras nationaux pour s’initier et se perfectionner

Pour ceux qui souhaitent s’initier ou se perfectionner, les écoles d’attelage des Haras nationaux proposent toute l’année des stages personnalisés en fonction des attentes et des connaissances de chacun. Une activité qui permet de faire le plein de sensations dans un cadre convivial, avec une cavalerie adaptée, du matériel de qualité, en toute sécurité.

Liste des écoles d’attelage Haras nationaux (Ifce) ouvertes lors de la Journée nationale de l’attelage de loisir 2017

· Ecole d’attelage Haras nationaux d’Amboise (37)

· Ecole d’attelage Haras nationaux d’Aurillac (15)

· Ecole d’attelage Haras nationaux des Bréviaires (78)

· Ecole d’attelage Haras nationaux de Combelles (Rodez) (12)

· Ecole d’attelage Haras nationaux de Hennebont (56)

· Ecole d’attelage Haras nationaux du Pin (61)

· Ecole d’attelage Haras nationaux de la Roche sur Yon (85)

· Ecole d’attelage Haras nationaux d’ Uzès (30)

Session de découverte gratuite au sein des écoles d’attelage Haras nationaux.

