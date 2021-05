Accueil du site > Actu. > L’ouverture des restaurants marquée par une livraison (...)

L’ouverture des restaurants marquée par une livraison inédite ! Ce mercredi 19 mai marque le retour du savoir-vivre à la française, avec la réouverture des terrasses des restaurants. À cette occasion, La Route du poisson en collaboration avec l’Association Françaises des Maîtres Restaurateurs ont effectué, ce matin, une livraison de poissons, par 4 attelages (voitures hippomobiles) tirés par des chevaux de trait avec une halte dans trois restaurants : Le Sully (75004) L’Ambassade d’Auvergne (75003) Le Mesturet (75002) Retour en images sur cette livraison inédite avec un défilé gourmand des Champs-Elysées en passant par le Petit Palais, la Concorde, l’Assemblée Nationale, le boulevard Saint-Germain, la rue de Rivoli et l’hôtel de ville. Un ours TV est à votre disposition sur le lien ci-après : https://www.dropbox.com/s/k9dfi9gei...

La Route du poisson quèsaco ? Née en 1991, pour contribuer à la sauvegarde des races de chevaux de trait, la Route du poisson s’est imposée jusqu’en 2012 comme LA plus grande course relais d’attelages de chevaux de trait en Europe. Après 9 ans d’absence, cette course mythique renaît à l’occasion de son 30ème anniversaire. Du 21 au 26 septembre 2021, les sabots des chevaux vont de nouveau fouler les pavés de Boulogne-sur-Mer (62) à Paris (75) avec un point d’orgue : une course de 24h.

=> la vidéo : VDEF_ROUTE DU POISSON_DIFF.mov (dropbox.com)