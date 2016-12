FEI WORLD CUP™ DRIVING 2016/2017 - Round 4, Genève (SUI)

Accueil du site > Actu. > FEI WORLD CUP™ DRIVING 2016/2017 - Round 4, Genève (...)

FEI PRESS RELEASE Genève (SUI), 11 December 2016

Exell Boyd, AUS, Bajnok, Clinton Star, Costa 49, Demi

FEI Driving World Cup™ Geneva (SUI)

Photo Hippo Foto - Dirk Caremans

11/12/2016





World cup™Driving, Genève. L’occasion de faire le point sur les Règlements.

L’avez-vous remarqué ? Boyd Exell a substitué, entre samedi et dimanche, au fameux KWPN gris Vadirmo, son habituel Clinton Star, cheval de race allemande à la robe baie ! Il a reconstitué l’attelage qu’il avait à Stuttgart et à Stockholm, aux mêmes places à savoir, de droite à gauche si je ne m’abuse, en volée Bajnok (Lipizzan bai ayant appartenu précédemment à Jozsef Dobrovitz) et Clinton Star et au timon, Costa 49 (un Holsteiner) et Demi (jument Suédoise qui appartient à son épouse). Samedi, lors du Prix de la Brasserie Egger, Costa 49 était passé en volée, Demi avait changé de côté et Vadirmo s’était trouvé timonier gauche. Boyd Exell est le seul à avoir échangé deux chevaux entre les deux compétitions. Pour quelle raison ? Familiariser son cheval de réserve ? Tester ses chevaux à différentes places ? Préserver Clinton Star pour augmenter ses chances de vaincre la finale ? Je ne doute pas qu’il soit excellent stratège… Ou, au contraire, ne pas avoir effectué le warm up avec les mêmes chevaux constituait un handicap ? Je n’ai pas trouvé de réponse à ces questions.

Vous commencez à vous habituer à mon style je suppose ; aussi, ne serez-vous pas étonnés que je me sois penchée de nouveau sur les Règlements de la FEI Driving en général et de la World Cup™ en particulier, car il me semblait, bien que j’aie totalement confiance en Boyd Exell, les organisateurs, les juges et toutes ces éminentes personnes, que la chose n’était pas possible, que toute compétition commencée avec quatre chevaux devait être poursuivie avec les mêmes, que le changement de cheval était passible de disqualification. Quand je ne sais pas, je cherche une réponse claire et argumentée.

Le Chapitre VIII du règlement de la FEI Driving, qui concerne toutes les compétitions internationales d’attelage, stipule dans son article 943 alinéa 2.1. que

« Each Athlete must drive the same Horse(s) in all the Competitions, except where a substitution was decided in compliance with the rules. See Article 946. » Je traduis entre crochets : [ Chaque athlète doit mener le(s) même(s) cheval (chevaux) dans toutes les compétitions, excepté lorsqu’une substitution a été décidée conformément aux règles. Voir Article 946. ]

Allons donc de ce pas auditer l’article 946 qui débute le Chapitre IX intitulé Substitutions. Son alinéa 2 précise ce qui concerne les « Substitutions during an Event » [substitutions au cours d’un événement ] ; le 2.1. « Substitution of Horses or Athletes during a Competition is not permitted . The penalty will be Disqualification . » [la substitution de chevaux ou d’athlètes durant une compétition n’est pas permise . La pénalité sera la disqualification .]

OUI MAIS les termes « Event » et « Competition » ne sont pas synonymes ! L’alinéa suivant précise que « 2.2. Athletes in Four-in-Hand classes may start each Competition with any four of their five (5) declared entries. » [Les athlètes qui mènent dans la catégorie à quatre chevaux peuvent commencer chaque compétition avec n’importe lesquels quatre des cinq chevaux déclarés partants potentiels.] Et ici les deux mots importants sont « chaque compétition ».

J’explique : chaque étape du circuit de la World Cup™ s’appelle un « Leg » [une étape] et non une « Compétition » qui comporte DEUX compétitions justement ! La première, plus couramment nommée le Warm up, qui n’est pas fondamentalement un tour de chauffe, mais une compétition à part entière qui comporte normalement deux tours, alors qu’il n’y en a eu qu’un seul à Genève estampillé Prix de la Brasserie Egger. Depuis toujours, la Compétition 1 avait pour but de déterminer l’ordre de passage de la Compétition 2.

Voici l’extrait du règlement correspondant de la World Cup™ Driving :

Article « 1.5. At each Leg, two competitions are held : [A chaque étape sont tenues deux compétitions]

- Competition 1 with a Drive-Off (Drive-Off 1) [compétition 1 avec un Drive-off]

- Competition 2 with a Drive-Off (Drive-Off 2).[compétition 2 avec un Drive-off] »

Petit aparté : Le « Drive-off » est la deuxième course plus rapide que la première dont le parcours est légèrement différent car un certain nombre de portes en a été retiré ; en général une ou deux à l’intérieur des obstacles de type marathon et une ou deux portes de type maniabilité mais il est possible de faire autrement, le Drive-off 1 de la compétition 1 est ouvert à tous les athlètes obligatoirement pour la première fois depuis cette année tandis qu’auparavant le choix était laissé aux organisateurs entre tous ou seulement les trois meilleurs du tour précédent. Le Drive-off 2 n’est accessible qu’aux trois meilleurs du premier tour de la compétition 2. Selon l’article 5.3 du Règlement spécifique et doit être différent du Drive-off 1, ce qui n’est pourtant pas toujours le cas.

L’alinéa « 1.6. Competition 1 will determine the starting order of Competition 2. If there is a preliminary Competition before Competition 1, the preliminary Competition will determine the starting order in Competition 1. » [La compétition 1 déterminera l’ordre de départ de la compétition 2. S’il existe une compétition préliminaire, la compétition préliminaire déterminera l’ordre de passage de la compétition 1].

La réponse est donc oui, Boyd Exell avait bien le droit de substituer Clinton Star à Vadirmo lors de la compétition 2. Quant à savoir pour quelle raison il l’a fait…

Il est intéressant de savoir également que, depuis cette saison 2016-2017, le règlement spécifique de la Coupe du monde prévoit que l’organisateur d’une compétition puisse décider que, pour le deuxième tour de ladite compétition, le Drive-off 2, les compteurs soient remis à zéro pour les trois concurrents qui sont les meilleurs du tour précédent. « 5.3.3. At the option of the OC, the Drive-Off 2 may start from zero . The remaining Athletes are classified according to their time in the initial round. »

Qui se saisira de cette opportunité pour pimenter encore la sauce ?

A suivre à Londres le Weekend prochain…