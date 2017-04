Accueil du site > Actu. > ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DES ÂNES

EN AVRIL, FAITES 3 BONNES ACTIONS !

EXCEPTIONNEL et UNIQUEMENT DU 7 au 23 AVRIL 2017 !

Les designers de WAAH® * ont créé pour l’ADADA une collection au dessin exclusif et totalement inédit, qui sera en vente sur le site waah.fr du 7 au 23 avril prochain.

T-Shirt en divers modèles, Sweat-Shirt et sacs seront proposés dans une fourchette de prix de 24,90€ à 49,90€.

Une campagne unique à ne pas rater si vous aimez les ânes …

ACHETEZ VOTRE T-SHIRT est faites 3 BONNES ACTIONS !

1. En achetant un produit de cette collection exclusive, vous collectez des fonds pour les ânes du Refuge.

Pour chaque achat, WAAH® reverse 5€ à l’ADADA

2. En portant votre T-Shirt, vous faites connaitre l’association ADADA et vous transmettez un message positif sur les ânes.

Affichez votre amour des ânes, partagez un regard aimant et respectueux sur ces animaux si souvent décriés !

3. En parlant à vos amis de cet évènement, vous faites grandir le cercle des amis des ânes

…et vous contribuez à l’augmentation de la cagnotte pour les ânes du Refuge !

ALORS N’OUBLIEZ PAS : RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WAAH® DÉS LE 7 AVRIL !

Nous avons 15 jours pour faire grandir la communauté des amoureux et porte- paroles des ânes. Une occasion à ne pas rater : après le 23/04, il sera trop tard ….

Précision importante : à l’ADADA et chez WAAH®, nous respectons les ânes, mais aussi les Hommes et la Nature.



C’est pourquoi les produits WAAH® sont fabriqués à l’unité, de manière éthique, et avec des matériaux éco-responsables et de qualité.

* WAAH® est la première marque à créer des produits visant exclusivement à soutenir des associations et des causes. Leur principe est simple : des achats solidaires et engagés, qui aident à la fois à récolter des dons et à faire gagner de la visibilité aux associations.