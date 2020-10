Annulation du CIAT, des Amazones, d’Octobre Rose et du Rassemblement des bénévoles des "Printemps de l’attelage"

Accueil du site > Actu. > Annulation du CIAT, des Amazones, d’Octobre Rose et du (...)

« En raison des contraintes sanitaires liées à la crise du COVID-19, du faible nombre d’engagés en lien avec l’incertitude du maintien de la manifestation, nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation du Concours International d’Attelage de Tradition prévu du 17 au 18 octobre 2020 au Haras d’Uzès.

Le rassemblement des amazones de France prévu à cette occasion se trouve également annulé ainsi que le rassemblement des bénévoles des "Printemps de l’attelage".

Nous travaillons déjà à la mise en place du CIAT 2021 et nous espérons vous y retrouver tous et même plus nombreux que ce que nous aurions dû être cette année. Nous espérons pouvoir développer de nouveaux partenariats à cette occasion qui mettrons en valeur le patrimoine équestre porté par les Amazones de France et le concours de Tradition.

Louis BASTY et Luc FRUITET

Société Hippique d’Uzès (SHU) »